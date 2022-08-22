В Германии оппозиционная ХДС высказалась за визовые ограничения для россиян

Политики оппозиционного "Христианско-демократического союза" присоединились к призывам ограничить выдачу виз гражданам России в связи с агрессивной войной РФ против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

"Туристические визы для россиян нужно приостановить. Местами для туристических поездок россиян больше не могут быть Париж и Порто, а разве что Пхеньян и Пекин… Это о том, чтобы дать четкий сигнал населению РФ", - заявила в комментарии "Bild" заместитель лидера ХДС Андреа Линдхольц.

Ее однопартиец Деннис Радтке назвал недопустимым то, что россияне могут спокойно отдыхать в Европе, будто ничего не происходит. Он отметил, что Германия и значительная часть Европы сейчас словно "засыпают" по вопросу новых санкций и поставки оружия, а если ставить целью остановить Путина, нужно не ослаблять давление и среди последующих санкций ввести запрет на выдачу туристических виз россиянам.

Как сообщалось, министры иностранных дел Евросоюза на встрече 31 августа обсудят визовые ограничения для россиян в связи с войной РФ против Украины.

Уже ряд стран Европы, наиболее активно поддерживающих эту инициативу, приостановили выдачу шенгенских виз гражданам РФ (Эстония, Латвия, Литва, Чехия), Финляндия планирует на 90% уменьшить количество выдаваемых виз, Польша пока обдумывает детали своего решения.

Дания призывает к решению на уровне ЕС, а в отсутствие сдвигов планирует действия на национальном уровне. В Швеции поддерживают идею ограничения, но не полного запрещения выдачи виз для граждан РФ.

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался против всеобщего запрета выдачи виз россиянам, чтобы не усложнять жизнь убегающим из России оппонентам Кремля.

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