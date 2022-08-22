Активістки Femen влаштували топлес-протест біля канцлера Німеччини, вимагаючи газового ембарго

Активістки феміністичного руху Femen хитрістю влаштували топлес-протест поруч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, вимагаючи запровадити газове ембарго проти Росії за її агресивну війну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють західні ЗМІ, серед яких AFP.

У вихідні, коли проводився "день відкритих дверей уряду", активістки підійшли до канцлера під приводом спільного фото і несподівано зірвали піджаки, оголивши груди й написи "газове ембарго (проти Росії) зараз".

Фото: Michael Sohn/Associated Press/East News

Майже одразу їх відтіснила охорона.

VIDEO: Protester restrained at meeting with German Chancellor Olaf Scholz.



During a meeting with the public, Scholz was caught off guard by two bare-chested female protesters shouting "Gas embargo now". The two women were quickly subdued and removed by security pic.twitter.com/8fWsjFynY3 — AFP News Agency (@AFP) August 22, 2022

"Фемен" після акції опублікували на своїй сторінці пояснення акції, наголошуючи, що уряди Німеччини довели країну до енергетичної залежності від Росії, через що ФРН зараз не може рішуче відреагувати на війну Росії. Також вони звинуватили Німеччину у недостатній допомозі зброєю Україні.

"Пацифізм, мирні зусилля та дипломатія стали нормами на європейському континенті лише після військової поразки воєнних злочинців. Зараз Україна стала полем бою, на якому, без перебільшення, знову вирішується майбутнє континенту. Ціна за мир та свободу висока, і знову настав час платити її. Щоб зберегти нашу демократію і свободи, європейцям доведеться платити своїм комфортом, але українці платять своїми життями", - йдеться у заяві організації.

Перед інцидентом, в рамках запитань-відповідей на заході, Шольц розповідав про зусилля Німеччини для пошуку альтернативних джерел енергії, які дозволять відмовитись від газу з РФ. Він акцентував на ролі скрапленого природного газу та зазначив, що перші термінали, які будують для нарощування імпорту, можна буде запустити вже на початку 2023 року.

"Проблема безпеки наших постачань зможе бути вирішена десь на початку 2024 року", сказав він.