Активістки Femen влаштували топлес-протест біля канцлера Німеччини, вимагаючи газового ембарго

Активістки феміністичного руху Femen хитрістю влаштували топлес-протест поруч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, вимагаючи запровадити газове ембарго проти Росії за її агресивну війну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють західні ЗМІ, серед яких AFP.

У вихідні, коли проводився "день відкритих дверей уряду", активістки підійшли до канцлера під приводом спільного фото і несподівано зірвали піджаки, оголивши груди й написи "газове ембарго (проти Росії) зараз".

Майже одразу їх відтіснила охорона.

VIDEO: Protester restrained at meeting with German Chancellor Olaf Scholz.



During a meeting with the public, Scholz was caught off guard by two bare-chested female protesters shouting "Gas embargo now". The two women were quickly subdued and removed by security pic.twitter.com/8fWsjFynY3