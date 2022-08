Активистки Femen устроили топлесс-протест рядом с канцлером Германии, требуя газового эмбарго

Активистки феминистического движения Femen хитростью устроили топлесс-протест рядом с канцлером Германии Олафом Шольцем, требуя ввести газовое эмбарго против России за ее агрессивную войну.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают западные СМИ, среди которых AFP.

В выходные, когда проводился "день открытых дверей правительства", активистки подошли к канцлеру под предлогом совместного фото и неожиданно сорвали пиджаки, обнажив грудь и надписи "газовое эмбарго (против России) сейчас".

Почти сразу же их оттеснила охрана.

VIDEO: Protester restrained at meeting with German Chancellor Olaf Scholz.



During a meeting with the public, Scholz was caught off guard by two bare-chested female protesters shouting "Gas embargo now". The two women were quickly subdued and removed by security pic.twitter.com/8fWsjFynY3