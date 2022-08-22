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Активистки Femen устроили топлесс-протест рядом с канцлером Германии, требуя газового эмбарго

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Понедельник, 22 августа 2022, 09:03

Активистки феминистического движения Femen хитростью устроили топлесс-протест рядом с канцлером Германии Олафом Шольцем, требуя ввести газовое эмбарго против России за ее агрессивную войну.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают западные СМИ, среди которых AFP.

В выходные, когда проводился "день открытых дверей правительства", активистки подошли к канцлеру под предлогом совместного фото и неожиданно сорвали пиджаки, обнажив грудь и надписи "газовое эмбарго (против России) сейчас".

Фото: Michael Sohn/Associated Press/East News
Фото: Michael Sohn/Associated Press/East News

Почти сразу же их оттеснила охрана.

"Фемен" после акции опубликовали на своей странице объяснения, отмечая, что правительства Германии довели страну до энергетической зависимости от России, из-за чего ФРГ сейчас не может решительно отреагировать на войну России. Также они обвинили Германию в недостаточной помощи оружием Украине.

"Пацифизм, мирные усилия и дипломатия стали нормами на европейском континенте только после военного поражения военных преступников. Сейчас Украина стала полем боя, на котором, без преувеличения, снова решается будущее континента. Цена за мир и свободу высока, и снова пора платить ее. Чтобы сохранить нашу демократию и свободу, европейцам придется платить своим комфортом, но украинцы платят своими жизнями", - говорится в заявлении организации.

Перед инцидентом, в рамках мероприятия Шольц рассказывал об усилиях Германии для поиска альтернативных источников энергии, которые позволят отказаться от газа из РФ. Он акцентировал внимание на роли сжиженного природного газа и отметил, что первые терминалы, строящиеся для наращивания импорта, можно будет запустить уже в начале 2023 года.

"Проблема безопасности наших поставок сможет быть решена примерно в начале 2024 года", - сказал он.

Также Шольц отверг критику в сторону его правительства по поводу недостаточных объемов поставки оружия в Украину.

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Германия Война с РФ

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