Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У Росії порушили кримінальну справу через знесення радянського пам'ятника в Латвії

Вівторок, 23 серпня 2022, 20:23

Слідчий комітет Росії у вівторок порушив кримінальну справу у зв’язку зі знесенням у Ризі пам'ятника "визволителям Радянської Латвії та Риги від німецько-фашистських загарбників".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Слідчого комітету РФ.

"Дії зі знищення пам'ятника радянським воїнам спрямовані проти інтересів Російської Федерації у питаннях збереження історичної пам'яті про діяльність СРСР у роки Другої світової війни та вирішальну роль у перемозі над нацизмом", – йдеться в заяві.

Кримінальну справу порушено за статтею 243.4 Кримінального кодексу Росії ("Знищення або пошкодження військових поховань, а також пам'ятників, стел, обелісків, інших меморіальних споруд або об'єктів, що увічнюють пам’ять загиблих при захисті Вітчизни або її інтересів або присвячені дням військової слави Росії").

Голова СКР Алєксандр Бастрикін доручив у межах справи "дати правову оцінку діям усіх осіб, які ухвалювали рішення про знесення монумента, для притягнення їх до відповідальності".

Як повідомляє Delfi, у вівторок у Ризі в парку Перемоги завершили демонтаж трьох великих фігур радянського меморіального ансамблю. Відповідно до ухваленого спеціального закону, повністю пам’ятник мають знести до 15 листопада.

Напередодні поліція Риги затримала кількох осіб після непогодженого пікету місцевих росіян проти демонтажу радянського пам’ятника у парку Перемоги.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Латвія Росія

Статті

Трикутник, але не союз: що не так з альянсом Києва, Лондона і Варшави та як це виправити

На відміну від Києва, у Варшаві та Лондоні бракує запиту на розвиток українсько-польсько-британського "союзу". Навіть визначення "союз" сприймається там доволі неоднозначно.
23 серпня 2022 — Альона Гетьманчук, Сергій Солодкий, Центр "Нова Європа"

Чорногорія між ЄС та "русскім міром": куди завела політична криза найменшу країну Балкан

Відставка уряду Чорногорії ледь не завершилася реваншем проросійських сил. У разі дострокових парламентських виборів цей реванш ще залишається можливим.
23 серпня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Шлях до ЄС. Що має зробити Україна, щоби почати переговори про членство

Усі джерела ЄвроПравди відзначають: саме зараз у ЄС є воля підтримати рух нашої держави до членства. Але є нюанси, які має виправити Україна...
22 серпня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда