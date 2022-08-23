У Росії порушили кримінальну справу через знесення радянського пам'ятника в Латвії

Слідчий комітет Росії у вівторок порушив кримінальну справу у зв’язку зі знесенням у Ризі пам'ятника "визволителям Радянської Латвії та Риги від німецько-фашистських загарбників".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Слідчого комітету РФ.

"Дії зі знищення пам'ятника радянським воїнам спрямовані проти інтересів Російської Федерації у питаннях збереження історичної пам'яті про діяльність СРСР у роки Другої світової війни та вирішальну роль у перемозі над нацизмом", – йдеться в заяві.

Кримінальну справу порушено за статтею 243.4 Кримінального кодексу Росії ("Знищення або пошкодження військових поховань, а також пам'ятників, стел, обелісків, інших меморіальних споруд або об'єктів, що увічнюють пам’ять загиблих при захисті Вітчизни або її інтересів або присвячені дням військової слави Росії").

Голова СКР Алєксандр Бастрикін доручив у межах справи "дати правову оцінку діям усіх осіб, які ухвалювали рішення про знесення монумента, для притягнення їх до відповідальності".

Як повідомляє Delfi, у вівторок у Ризі в парку Перемоги завершили демонтаж трьох великих фігур радянського меморіального ансамблю. Відповідно до ухваленого спеціального закону, повністю пам’ятник мають знести до 15 листопада.

Напередодні поліція Риги затримала кількох осіб після непогодженого пікету місцевих росіян проти демонтажу радянського пам’ятника у парку Перемоги.