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В России возбуждено уголовное дело из-за сноса советского памятника в Латвии

Вторник, 23 августа 2022, 20:23

Следственный комитет России во вторник возбудил уголовное дело в связи с сносом в Риге памятника "освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Следственного комитета РФ.

"Действия по уничтожению памятника советским воинам направлены против интересов Российской Федерации в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над нацизмом", – говорится в заявлении.

Уголовное дело возбуждено по статье 243.4 Уголовного кодекса России ("Уничтожение или повреждение военных захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов или посвященные дням воинской славы России").

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил в рамках дела "дать правовую оценку действиям всех лиц, принимавших решение о сносе монумента, для привлечения их к ответственности".

Как сообщает Delfi, во вторник в Риге в парке Победы завершили демонтаж трех крупных фигур советского мемориального ансамбля. Согласно принятому специальному закону, полностью памятник должны снести до 15 ноября.

Накануне полиция Риги задержала несколько человек после несогласованного пикета местных россиян против демонтажа советского памятника в парке Победы.

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Латвия Россия

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