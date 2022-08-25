Болгарія не видасть РФ росіянина, який спалив свій паспорт, протестуючи проти війни в Україні

Апеляційний суд Варни відмовив у екстрадиції до Росії росіянина, який спалив свій паспорт на знак протесту проти війни в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Свободна Европа".

Судді вказали на ризик того, що становище росіянина погіршиться через його політичні переконання, а його права будуть порушені, якщо його передадуть російській владі.

Росія вимагала екстрадиції Алчина на батьківщину у зв'язку з розслідуванням податкового шахрайства. Запит надійшов після того, як Алчин виступив проти вторгнення Росії в Україну, спалив свій паспорт за кілька днів після вторгнення Росії в Україну.

Алчин та його дружина Ольга Гюрова переконані, що російський запит політично мотивований.

Однак російська влада стверджує, що Алчин завдав шкоди державному бюджету більш ніж на 282,5 мільйона рублів (4,4 мільйона євро). Йому загрожує шестирічний термін.

Втім, суд нижчої інстанції ухвалив, що всі умови для екстрадиції є і ризику покарання Алчина за його політичні переконання та дії немає.

Апеляційний суд Варни скасував рішення районного суду. Також суд скасував запобіжний захід Алчину і його звільнили з-під варти, де він перебував з початку серпня. Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

"Сьогодні Апеляційний суд Варни показав світові, що Болгарія дотримується європейських принципів прав людини, свободи і права на життя", — сказав Алчин після звільнення з-під варти.

Він привітав український народ і побажав Україні перемоги у війні.