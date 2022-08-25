Болгария не выдаст РФ россиянина, который сжег свой паспорт, протестуя против войны в Украине

Апелляционный суд Варны отказал в экстрадиции в Россию россиянина, который сжег свой паспорт в знак протеста против войны в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Свободна Европа".

Судьи указали на риск того, что положение россиянина ухудшится из-за его политических убеждений, а его права будут нарушены, если его передадут российским властям.

Россия потребовала экстрадиции Алчина на родину в связи с расследованием налогового мошенничества. Запрос поступил после того, как Алчин выступил против вторжения России в Украину, сжег свой паспорт через несколько дней после вторжения России в Украину.

Алчин и его супруга Ольга Гюрова убеждены, что российский запрос политически мотивирован.

Однако российские власти утверждают, что Алчин причинил ущерб государственному бюджету более чем на 282,5 миллиона рублей (4,4 миллиона евро). Ему грозит шестилетний срок.

Впрочем, суд низшей инстанции принял, что все условия для экстрадиции есть и риска наказания Алчина за его политические убеждения и действия нет.

Апелляционный суд Варны отменил решение районного суда. Также суд отменил меру пресечения Алчину и был освобожден из-под стражи, где он находился с начала августа. Решение окончательно и обжалованию не подлежит.

"Сегодня Апелляционный суд Варны показал миру, что Болгария придерживается европейских принципов прав человека, свободы и права на жизнь", - сказал Алчин после освобождения из-под стражи.

Он приветствовал украинский народ и пожелал Украине победы в войне.