У 42% фінів погіршилось ставлення до прем'єрки на тлі скандалів з вечірками

Майже 42 відсотки фінів заявили, що дискусія, викликана вечірками прем'єр-міністра, погіршила їхнє ставлення до Санни Марін.

Це випливає з опитування газети Helsingin Sanomat, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

При цьому більшість опитаних (46%) повідомили, що їхнє сприйняття прем'єра не змінилося.

Близько 10% заявили, що імідж Марін у їхніх очах покращився.

Майже 3% респондентів не змогли сформулювати своє ставлення до того, що відбувається.

Опитування проводилося 24–26 серпня серед 1043 фінів.

У вівторок Санна Марін вибачилася за зображення з приватної вечірки, яку вона влаштувала у своїй офіційній резиденції в липні. На знімку дві жінки цілуються, піднявши сорочки так, що їхні груди оголилися. При цьому вони прикривають груди табличкою з назвою Фінляндії.

Опоненти описали поведінку Марін як неприйнятну та сказали, що її вибір друзів демонструє відсутність розсудливості, а витік фотографій і відео може піддати її критиці чи навіть шантажу.

Нагадаємо, минулого тижня Санні Марін довелося виправдовуватись через вечірку з друзями та запевняти у тому, що вона не вживала наркотики, після того, як відео за її участі потрапили в мережу.

На оприлюднених відео прем’єр-міністр була на вечірці з кількома фінськими публічними людьми, включаючи депутата Ілмарі Нурмінена та ведучого Тінні Вікстрьома. На кадрах, що просочилися в мережу, видно, як Марін весело танцює з кількома друзями, а на задньому плані чути, як люди кричать про кокаїн.

За словами Марін, вечірка відбулась кілька тижнів тому - спочатку у двох приватних квартирах, а потім гуляння продовжились у двох барах. Всього з прем’єр-міністром відпочивали близько 20 осіб, до групи входили її друзі, але також невідомі їй люди.

Пізніше Марін заявила, що здала тест на наркотики, щоб розвіяти сумніви щодо вживання наркотиків на вечірці, відео з якої з'явилося у ЗМІ.

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