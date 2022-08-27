У 42% финнов ухудшилось отношение к премьеру на фоне скандалов с вечеринками

Почти 42 процента финнов заявили, что дискуссия, вызванная вечеринками премьер-министра, усугубила их отношение к Санне Марин.

Это следует из опроса газеты Helsingin Sanomat, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

При этом большинство опрошенных (46%) сообщили, что их восприятие премьера не изменилось.

Около 10% заявили, что имидж Марин в их глазах улучшился.

Почти 3% респондентов не смогли сформулировать свое отношение к происходящему.

Опрос проводился 24-26 августа среди 1043 финнов.

Во вторник Санна Марин извинилась за изображение с приватной вечеринки, которую она устроила в своей официальной резиденции в июле. На снимке две женщины целуются, подняв рубашки так, что их грудь обнажилась. При этом они прикрывают грудь табличкой с названием Финляндии.

Оппоненты описали поведение Марин как неприемлемое и сказали, что ее выбор друзей демонстрирует отсутствие благоразумия, а утечка фотографий и видео может подвергнуть ее критике или даже шантажу.

Напомним, недавно Санне Марин пришлось оправдываться из-за вечеринки с друзьями и уверять в том, что она не употребляла наркотики, после того, как видео с ее участием попали в сеть.

На обнародованных видео премьер-министр была на вечеринке с несколькими финскими публичными людьми, включая депутата Илмари Нурминена и ведущего Тинни Викстрема. На просочившихся в сеть кадрах видно, как Марин весело танцует с несколькими друзьями, а на заднем плане слышно, как люди кричат ​​о кокаине.

По словам Марин, вечеринка состоялась несколько недель назад - сначала в двух частных квартирах, а затем гуляния продолжились в двух барах. Всего с премьер-министром отдыхали около 20 человек, в группу входили ее друзья, но также неизвестные ей люди.

Позже Марин заявила, что сдала тест на наркотики, чтобы развеять сомнения относительно употребления наркотиков на вечеринке, видео с которой появилось в СМИ.

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