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У Молдові в День незалежності зафіксували вже кілька дзвінків про "мінування"

Субота, 27 серпня 2022, 13:07

Вранці 27 серпня, у День незалежності Молдови, поліція отримала повідомлення про мінування об'єктів на території столиці, зокрема, про мінування Кишинівського аеропорту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

"На електронну адресу сьогодні, близько 03:00, нам повідомили про закладення вибухових пристроїв у кількох місцях столиці, зокрема в Міжнародному аеропорту Кишинева", - заявили в поліції.

Після всіх перевірок з'ясувалося, що повідомлення про мінування були хибними.

З липня правоохоронці Молдови практично щодня отримують повідомлення про "бомби".

Раніше у Молдові правоохоронці порушили кримінальну справу за тероризм за фактом системного "мінування" держустанов, торгових центрів та аеропортів, від якого країна потерпає вже другий місяць.

У поліції повідомили, що тепер авторам повідомлень про нібито замінування загрожує звинувачення у тероризмі та від 6 років позбавлення волі.

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Молдова

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