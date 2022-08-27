В Молдове в День независимости зафиксировали уже несколько звонков о "минировании"

Утром 27 августа, в День независимости Молдовы, полиция получила уведомление о минировании объектов на территории столицы, в частности, о минировании Кишиневского аэропорта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

"По электронному адресу сегодня, около 03:00, нам сообщили о заложении взрывных устройств в нескольких местах столицы, в частности в Международном аэропорту Кишинева", - заявили в полиции.

После всех проверок выяснилось, что сообщения о минировании были ошибочными.

С июля правоохранители Молдовы практически ежедневно получают уведомления о "бомбах".

Ранее в Молдове правоохранители возбудили уголовное дело за терроризм по факту системного "минирования" госучреждений, торговых центров и аэропортов, от которого страна страдает уже второй месяц.

В полиции сообщили, что теперь авторам сообщений о якобы заминировании грозит обвинение в терроризме и от 6 лет лишения свободы.