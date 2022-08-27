Белград відмовиться від Європрайду у вересні через напруженість з Косово

Сербська влада вирішила відмовитися від проведення у вересні Європрайду у Белграді.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на РТС, заявив президент Сербії Александар Вучич.

Вучич заявив, що за погодженням з більшістю членів уряду та прем'єр-міністром Європрайд, який був запланований на середину вересня в Белграді, буде скасовано або відкладено.

Він пояснив, що його це не влаштовує, що це загрожує правам меншини, але держава прийняла таке рішення під тиском численних проблем.

"Я не кажу це тому, що я дуже щасливий, я кажу це тому, що ми не можемо в цей момент, коли у нас є і "Відкриті Балкани", і серйозна криза в Косово, яка не закінчиться до 1 вересня", - сказав Вучич.

Слід зазначити, що прем'єрка Сербії Ана Брнабич є відкритою лесбійкою і не раз брала участь у прайдах.

Вучич зробив своє оголошення тоді ж, коли й повідомив про повторне призначення Брнабич прем'єр-міністром.