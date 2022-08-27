Белград откажется от Европрайда в сентябре из-за напряженности с Косово

Сербские власти решили отказаться от проведения в сентябре Европрайда в Белграде.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на РТС, заявил президент Сербии Александар Вучич.

Вучич заявил, что по согласованию с большинством членов правительства и премьер-министром Европрайд, который был запланирован на середину сентября в Белграде, будет отменен или отложен.

Он объяснил, что его это не устраивает, что это чревато правами меньшинства, но государство приняло такое решение под давлением многочисленных проблем.

"Я не говорю это потому, что я очень счастлив, я говорю это потому, что мы не можем в этот момент, когда у нас есть и "Открытые Балканы", и серьезный кризис в Косово, который не истечет к 1 сентября", - сказал Вучич.

Следует отметить, что премьер Сербии Ана Брнабич является открытой лесбийкой и не раз участвовала в прайдах.

Вучич сделал свое объявление тогда же, когда и сообщил о повторном назначении Брнабич премьер-министром.