В естонській Нарві поліція перервала мітинг за повернення радянських пам'ятників

Естонська поліція перервала мітинг, що проходив у суботу в Нарві, на підтримку повернення радянських пам'ятників, оскільки на заході була представлена ​​військова символіка і порушені вимоги щодо організації публічних зборів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

За словами оперативного керівника Ідаської префектури Урмаса Ельмі, мітинг поліцією було зареєстровано, але для запобігання можливим провокаціям заходу було приділено підвищену увагу.

"Нашою метою було забезпечити громадський порядок на мітингу і стежити за тим, щоб захід пройшов мирно і без заворушень. Ми перервали мітинг, тому що люди, які беруть участь у ньому, демонстрували військову символіку і не погоджувалися її прибрати", — сказав Ельмі.

Поліція доставила до дільниці організатора мітингу – 52-річну жінку. Відносно неї порушено справу про провину за статтею пенітенціарного кодексу, яка стосується порушення вимог проведення публічних зборів. Крім того, стосовно двох осіб, які мали військову символіку, порушено справу про провину за статтею пенітенціарного кодексу, яка стосується розпалювання ненависті.

"Ми оцінюємо ризики та загрозу громадському порядку у кожному випадку публічного зібрання, ми розмовляли з організаторами мітингу. Ми попередньо поспілкувалися з ведучим сьогоднішнього заходу, пояснили можливі небезпеки та нагадали, що в Естонії не дозволено використання військової символіки та розпалювання ненависті. Ми також пояснили, що відповідальність за дотримання всіх вимог, встановлених для організації громадських зборів, лежить на організаторі зборів" – сказали в поліції.

Нагадаємо, за розпорядженням уряду Естонії 16 серпня у місті Нарва та його найближчих околицях було перенесено шість монументів із радянською військовою символікою, у тому числі танк Т-34. Танк відвезли у військовий музей неподалік від столиці.

Читайте також: Символ окупації: як Естонія завершує декомунізацію у найбільш проросійському місті країни.