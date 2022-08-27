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В эстонской Нарве полиция прервала митинг за возвращение советских памятников

Суббота, 27 августа 2022, 19:49

Эстонская полиция прервала проходивший в субботу в Нарве митинг в поддержку возвращения советских памятников, поскольку на мероприятии была представлена ​​военная символика и нарушены требования по организации публичного собрания.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

По словам оперативного руководителя Идасской префектуры Урмаса Эльми, митинг полицией был зарегистрирован, но для предотвращения возможных провокаций мероприятия было уделено повышенное внимание.

"Нашей целью было обеспечить общественный порядок на митинге и следить за тем, чтобы мероприятие прошло мирно и без волнений. Мы прервали митинг, потому что участвующие в нем люди демонстрировали военную символику и не соглашались ее убрать", — сказал Эльми.

Полиция доставила на участок организатора митинга – 52-летнюю женщину. В отношении нее возбуждено дело о вине по статье пенитенциарного кодекса, касающейся нарушения требований проведения публичных собраний. Кроме того, в отношении двух лиц, имевших военную символику, возбуждено дело о вине по статье пенитенциарного кодекса, касающейся разжигания ненависти.

Мы оцениваем риски и угрозу общественному порядку в каждом случае публичного собрания, мы разговаривали с организаторами митинга. Мы предварительно пообщались с ведущим сегодняшнего мероприятия, объяснили возможные опасности и напомнили, что в Эстонии не разрешено использование военной символики и разжигание ненависти. что ответственность за соблюдение всех требований, установленных для организации общественного собрания, лежит на организаторе собрания" – сказали в полиции.

Напомним, по распоряжению правительства Эстонии 16 августа в городе Нарва и его ближайших окрестностях было перенесено шесть монументов с советской военной символикой, в том числе танк Т-34. Танк отвезли в военный музей недалеко от столицы.

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