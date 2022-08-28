Джонсон закликав британців потерпіти високі ціни задля підтримки України й кращого майбутнього

Борис Джонсон, який поки залишається прем’єр-міністром Британії і невдовзі передасть посаду новому лідеру чи лідерці своєї партії, опублікував колонку, в якій пояснює громадянам причини стрімкого зростання цін на енергоносії та аргументує, що підтримка України й покарання Росії за агресію вартують таких жертв.

Як повідомляє "Європейська правда", колонка Джонсона вийшла у TheMail +.

Прем’єр визнає, що наступні місяці будуть для британців дуже непростими, а рахунки за енергоресурси - відверто болючими.

"Та все ж я перекоанний як ніколи, що ми успішно пройдемо через ці випробування, і Британія вийде з них більш сильною та процвітаючою. Варто пам’ятати, хто стоїть за цим глобальним зростанням цін і що зараз стоїть на кону", - наголошує Джонсон.

Він нагадує, як було скрутно у перші місяці пандемії коронавірусу, але згодом усі порушені ланцюжки постачання поступово налагодилися.

"Ніхто з нас не ставив на рішення Владіміра Путіна - а це було тільки його рішення - розпочати зловмисний, ірраціональний напад на невинну європейську країну. Це варварське вторгнення Путіна "налякало" енергетичні ринки. Це через війну Путіна британським споживачам доводиться платити більше… Боюся, Путін це знає, і йому це подобається. Він хоче, щоб ми пішли на поступки. Він вважає, що м’якотілі європейські політики не знайдуть рішучості боротися і що з приходом зими ми знімемо санкції і приповземо благати про російську нафту й газ. Він вірить, що ми втомимося підтримувати Україну і почнемо штовхати її до угоди з тираном у Кремлі, якою б гидкою не була ця угода. Але це було би цілковитим божевіллям. У цій брутальній боротьбі український народ повинен перемогти - і переможе. Так само і Британія", - пише Джонсон.

Він аргументує, що з кожним місяцем війни позиції Путіна слабшають, у тому числі його спроможність залякувати й шантажувати, а позиція Британії, навпаки, буде посилюватися.

Він зазначає, що британський уряд допомагатиме громадянам, які у найбільш незахищеній ситуації, сплачувати дорогі рахунки і ці заходи поступово запустять ближчим часом, а також - що Британія вже працює над своєю енергонезалежністю.

"Ми покладаємо край залежності від російського викопного палива. В червні цього року вперше за десятиліття ми не імпортували з РФ ніякого палива. Британія наростила видобуток власного газу - цього року на 26% порівняно з минулим. З кожним новим парком вітрових електростанцій чи АЕС ми полюємо стратегічну позицію, ми стаємо менш вразливі до коливання світових цін - і до тиску Путіна", - пише прем’єр, додатково розкритикувавши опозиційних лейбористів за небажання розвивати ядерну енергетику.

Джонсон зауважує, що безробіття в країні зараз майже найнижче за останні 50 років - 3,8%, уряд створює більш сприятливі умови для бізнесу та розвитку людського капіталу і це забезпечує Британії надійний ресурс для того, щоб пройти через тяжкі часи, тоді як російській економіці буде все важче й важче.

"Якщо дозволити Путіну зараз уникнути відповідальності за його вбивства та руйнування і спробу змінити кордони у Європі силою - він просто ще раз повторить це, з якоюсь іншою країною на периферії колишнього СРСР. Інші держави зроблять висновок, що з насильства та агресії можна отримати вигоду, і все це запустить новий цикл політичної та економічної нестабільності. Тому ми повинні продовжити підтримувати українців - а їхні військові успіхи і далі залишаються визначними. Володимир Зеленський продемонстрував, що його країна практично непереможна. Для Заходу зараз час подвоїти нашу підтримку, а не вагатися", - наголошує Джонсон.

Нагадаємо, 24 серпня Джонсон втретє з початку повномасштабної війни несподівано приїхав до Києва.

27 серпня стало відомо, що Британія надасть Україні підводні безпілотники та навчить український персонал у Британії використовувати їх для очищення берегової лінії від мін.