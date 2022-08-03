Найбільший супутниковий оператор Європи припинив мовлення ще одного російського телеканалу

Управління аудіовізуальних і цифрових комунікацій Франції (Arcom) офіційно повідомило супутникового оператора Eutelsat про припинення трансляції російського каналу НТВ "Мир".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє France24.

"Ми виконали розпорядження Arcom", - повідомили в Eutelsat.

На своєму сайті регулятор зазначає, що "НТВ "Мир" неодноразово представляв не лише українське керівництво та українську армію, а й насамперед українське населення такими, що сповідують нацистську ідеологію Третього рейху та є надзвичайно небезпечними".

Супутник Eutelsat, який транслює НТВ "Мир", "має широке загальноєвропейське покриття", повідомляє Arcom.

Eutelsat не надав точного списку відповідних країн: "Це залежить від угод, які канал має з країнами, охопленими супутником".

Arcom також зазначив, що "канал продовжує транслюватися іншими неєвропейськими супутниками з більш обмеженим європейським покриттям".

З моменту російського вторгнення в Україну 24 лютого Eutelsat кілька разів довелося вимикати сигнал від різних російських мовників.

На початку березня супутниковий оператор припинив на вимогу 27 країн ЄС трансляцію новинних каналів російської групи RT, звинувачених у інструментах "дезінформації" Кремля.

А наприкінці червня знову за рішенням Європейського Союзу дійшла черга ще двох російських державних мовників – РТР "Планета" та "Россия 24".