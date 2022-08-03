Крупнейший спутниковый оператор Европы прекратил вещание еще одного российского телеканала

Управление аудиовизуальных и цифровых коммуникаций Франции (Arcom) официально сообщило спутниковому оператору Eutelsat о прекращении трансляции российского канала НТВ "Мир".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает France24.

"Мы выполнили распоряжение Arcom", – сообщили в Eutelsat.

На своем сайте регулятор отмечает, что "НТВ "Мир" неоднократно представлял не только украинское руководство и украинскую армию, но и прежде всего украинское население исповедующими нацистскую идеологию Третьего рейха и чрезвычайно опасными".

Спутник Eutelsat, транслирующий НТВ "Мир", "обладает широким общеевропейским покрытием", сообщает Arcom.

Eutelsat не предоставил четкий список соответствующих стран: "Это зависит от соглашений, которые имеет канал со странами, охваченными спутником".

Arcom также отметил, что "канал продолжает транслироваться по другим неевропейским спутникам с более ограниченным европейским покрытием".

С момента российского вторжения в Украину 24 февраля Eutelsat несколько раз пришлось выключать сигнал от разных русских вещателей.

В начале марта спутниковый оператор прекратил по требованию 27 стран ЕС трансляцию новостных каналов российской группы RT, обвиненных в инструментах дезинформации Кремля.

А в конце июня снова по решению Европейского Союза пришел черед еще двух русских государственных вещателей – РТР "Планета" и "Россия 24".