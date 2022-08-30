США вважають, що РФ застосує куплені в Ірану безпілотники у війні проти України – ЗМІ

США вважають, що Росія отримала іранські ударні безпілотники, які вона, ймовірно, розгорне на полі бою в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", заявили CNN представники адміністрації Байдена.

За словами офіційних осіб, росіяни забрали безпілотники з іранського аеродрому на початку цього місяця та перевезли їх до Росії вантажними літаками в середині серпня.

Росіяни почали тренування з безпілотниками в Ірані наприкінці минулого місяця, , і тепер США вважають, що Росія офіційно придбала безпілотники серії Mohajer-6 і Shahed — Shahed-129 і Shahed-191 — ймовірно, для використання у війні в Україні.

Обидва типи БПЛА, або безпілотних літальних апаратів, здатні нести високоточні боєприпаси та можуть використовуватися для спостереження. За словами офіційних осіб, російські оператори все ще тренуються на безпілотниках в Ірані, і США вважають, що Росія має намір імпортувати сотні з них, щоб використовувати їх для атак "повітря-поверхня", радіоелектронної боротьби та цілевказування в Україні.

Поява іранських безпілотників, які також можуть використовуватися для розвідки, може мати значний вплив на поле бою, оскільки Росія прагне зменшити вплив ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS), які США та їхні союзники надали Україні.

Представники розвідки США вважають, однак, що під час випробувань багато безпілотників, які Росія закупила в Ірану, вже зазнали численних несправностей, тому незрозуміло, наскільки вони змінять правила гри для росіян після розгортання.

Минулого місяця Білий дім вперше публічно попередив, що Іран планує поставити Москві сотні озброєних безпілотників. А у серпні стверджувалося, що російські офіційні особи двічі відвідували Іран, щоб організувати їхній трансфер.

Водночас міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан заперечував, що Тегеран збирається продати Москві сотні безпілотників для війни в Україні.

Минулого тижня стало відомо, що Росія отримала від Ірану "сотні" безпілотників, які можуть бути використані під час її повномасштабного вторгнення в Україну – попри заклики Вашингтона до Тегерана не робити цього.