США считают, что РФ применит купленные у Ирана беспилотники в войне против Украины – СМИ

США считают, что Россия получила иранские ударные беспилотники, которые, вероятно, развернет на поле боя в Украине.

Об этом, как пишет Европейская правда, заявили CNN представители администрации Байдена.

По словам официальных лиц, россияне забрали беспилотники с иранского аэродрома в начале этого месяца и перевезли их в Россию грузовыми самолетами в середине августа.

Россияне начали тренировки с беспилотниками в Иране в конце прошлого месяца, и теперь США считают, что Россия официально приобрела беспилотники серии Mohajer-6 и Shahed - Shahed-129 и Shahed-191 - вероятно, для использования в войне в Украине.

Оба типа БПЛА или беспилотных летательных аппаратов способны нести высокоточные боеприпасы и могут использоваться для наблюдения. По словам официальных лиц, российские операторы все еще тренируются на беспилотниках в Иране, и США считают, что Россия намерена импортировать сотни из них, чтобы использовать их для атак "воздух-поверхность", радиоэлектронной борьбы и целеуказания в Украине.

Появление иранских беспилотников, которые также могут использоваться для разведки, может оказать значительное влияние на поле боя, поскольку Россия стремится снизить влияние ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS), которые США и их союзники оказали Украине.

Представители разведки США считают, однако, что в ходе испытаний многие беспилотники, которые Россия закупила у Ирана, уже испытали многочисленные неисправности, поэтому непонятно, насколько они изменят правила игры для россиян после развертывания.

В прошлом месяце Белый дом впервые публично предупредил, что Иран планирует поставить Москве сотни вооруженных беспилотников. А в августе утверждалось, что российские официальные лица дважды посещали Иран, чтобы организовать их трансфер.

В то же время, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдуллахиан отрицал, что Тегеран собирается продать Москве сотни беспилотников для войны в Украине.

На прошлой неделе стало известно, что Россия получила от Ирана "сотни" беспилотников, которые могут быть использованы во время ее полномасштабного вторжения в Украину, несмотря на призывы Вашингтона к Тегерану не делать этого.