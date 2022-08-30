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В Варшаве приговорили к 1,5 годам тюрьмы поляка, который собрался шпионить в пользу Беларуси

Вторник, 30 августа 2022, 09:00

Окружной суд Варшавы приговорил к 1,5 годам лишения свободы бывшего силовика, гражданина Польши Гжегожа М. за намерения шпионить в пользу Беларуси и незаконное владение оружием.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Обвинение было подано в суд еще в мае 2022 года. Расследование по делу проводилась проукратурой Варшавы вместе со Службой внутренней безопасности. Мужчину обвинили в том, что он согласился сотрудничать с разведкой Беларуси против интересов Польши, а также во владении боеприпасами без должного разрешения.

"Окружной суд Варшавы признал обвиняемого Гжегожа М. виновным в данных действиях и приговорил его к общему сроку лишения свободы 1 год и 6 месяцев", - сообщил представитель пресс-службы прокуратуры Кароль Борхольский.

О задержании Гжегожа М. стало известно в середине октября 2021 года. Тогда официально сообщали, что он – бывший силовик и работал в силовых структурах еще в последнее десятилетие существования СССР, а сейчас уже много лет на пенсии.

В Литве недавно начали ликвидацию организации бывшего политика, осужденного за шпионаж в пользу России.

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