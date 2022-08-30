Не державною: у президента Латвії вирішили проігнорувати лист російськомовної євродепутатки

В Канцелярії президента Латвії вирішили лишити без розгляду відкритий лист євродепутатки Татьяни Жданок, яка вимагала пояснень щодо відмови від російської мови в офіційній комунікації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

У Канцелярії президента пояснили, що, згідно з другою та третьою частинами 10-ї статті закону "Про державну мову", державні та муніципальні установи розглядають документи лише держмовою, за винятком прямо визначених у законодавстві випадків.

Документи іноземною мовою приймаються, якщо вони супроводжуються нотаріально засвідченим перекладом латиською мовою. Також переклад може бути зроблений відповідно до встановленої урядом процедури.

Враховуючи вищезгадане, Канцелярія президента залишила заяву Жданок без розгляду.

Жданок у своєму листі зазначила, що він написаний російською мовою, яка є однією з мов Організації об'єднаних націй (ООН). Окремі фрагменти свого листа євродепутат переклала латиською мовою.

Жданок поцікавилася, чи згоден президент Егілс Левітс із висловленим у декларації твердженням, що "всі люди народжуються вільними та рівними у своїй гідності та правах", а також згадала, що президент в інтерв'ю Латвійському радіо висловився про одну частину жителів Латвії: "Я думаю, що її потрібно просто ізолювати".

Раніше повідомлялося, що сайт Канцелярії президента надалі буде доступний лише латиською та англійською мовами, заявила представниця канцелярії Юстине Дейчман.

Вона зазначила, що у зв'язку з тим, наскільки чутливим у латвійському суспільстві через війну Росії в Україні стає питання про комунікацію держуправління російською мовою, було ухвалено рішення надалі надавати інформацію для міжнародної аудиторії лише англійською мовою.