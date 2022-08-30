Не на государственном: у президента Латвии решили проигнорировать письмо русскоязычной евродепутатки

В Канцелярии президента Латвии решили оставить без рассмотрения открытое письмо евродепутатки Татьяны Жданок, требовавшей объяснений об отказе от русского языка в официальной коммуникации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

В Канцелярии президента пояснили, что согласно второй и третьей частям 10-й статьи закона "О государственном языке", государственные и муниципальные учреждения рассматривают документы только на государственном языке, за исключением прямо определенных в законодательстве случаев.

Документы на иностранном языке принимаются, если они сопровождаются нотариально заверенным переводом на латышский язык. Также перевод может быть сделан в соответствии с установленной правительством процедурой.

Учитывая вышеупомянутое, Канцелярия президента оставила заявление Жданок без рассмотрения.

Жданок в своем письме отметила, что он написан на русском языке, который является одним из языков Организации объединенных наций (ООН). Отдельные фрагменты своего письма евродепутат перевела на латышский язык.

Жданок поинтересовалась, согласен ли президент Эгилс Левитс с утверждением, что "все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах", а также вспомнила, что президент в интервью Латвийскому радио высказался об одной части жителей Латвии: "Я думаю, что ее нужно просто изолировать".

Ранее сообщалось, что сайт Канцелярии президента в дальнейшем будет доступен только на латышском и английском языках, заявила представительница канцелярии Юстине Дейчман.

Она отметила, что в связи с тем, насколько чувствительным в латвийском обществе из-за войны России в Украине становится вопрос о коммуникации госуправления на русском языке, было принято решение в дальнейшем предоставлять информацию для международной аудитории только на английском языке.