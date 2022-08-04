Пелосі відвідала прикордонну зону між КНДР і Південною Кореєю

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі в межах свого турне Азією в четвер відвідала так звану демілітаризовану зону між Південною та Північною Кореєю.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Під час візитів до демілітаризованої зони і авіабази Осан ми висловили вдячність від імені Конгресу та країни за патріотичне служіння нашим військовослужбовцям, які стоять вартовими демократії на Корейському півострові", – йдеться в заяві Пелосі.

Фото: пресслужба Пелосі

Як повідомлялося, спікерка Палати представників також відвідала Сеул, де зустрілася зі спікером Національної асамблеї Південної Кореї Кім Цзінь Пхьо, а також поговорила телефоном з південнокорейським президентом Юн Сук Йолем.

"Сполучені Штати та Південну Корею об’єднує міцний зв’язок, сформований заради безпеки та скріплений десятиліттями теплої дружби. Наша делегація Конгресу прибула до Сеула, щоб підтвердити наші дорогоцінні зв’язки та нашу спільну відданість просуванню безпеки та стабільності, економічного зростання та демократичного управління", – зазначила Пелосі.

Фото: пресслужба Пелосі

Демілітаризованою зоною називають нічийну землю протяжністю понад 200 кілометрів приблизно за 50 кілометрів на північ від Сеула, яка була створена в 1953 році згідно з угодою про перемир’я в Корейській війні.

Пелосі стала найвищим високопосадовцем США, що відвідує цей район, після колишнього президента Дональда Трампа, який зустрівся там із північнокорейським лідером Кім Чен Ином у 2019 році.

Пелосі прибула до Південної Кореї пізно ввечері в середу після короткої зупинки на Тайвані. Китай негайно засудив візит Пелосі, а міністерство закордонних справ заявило, що він завдає серйозної шкоди миру та стабільності в Тайванській протоці.

Детальніше про значення візиту Пелосі на Тайвань читайте у статті: Візит, що став ляпасом Китаю: чому США не бояться нової війни через конфлікт із Пекіном.