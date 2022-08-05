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США вважають, що до вересня Косово й Сербія можуть вирішити протиріччя через автомобільні номери

П'ятниця, 5 серпня 2022, 20:48

Помічник державного секретаря США Ґабріель Ескобар на брифінгу у п’ятницю висловив сподівання, що до вересня, коли мають знову набути чинності нові правила в’їзду сербів до Косова, сторони зможуть вирішити свої протиріччя.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я б не сказав, що це просто відтермінування. Це можливість створити довгострокове рішення, яке сприятиме регіональній інтеграції та регіональній стабільності… Я думаю, що цей місяць дасть нам певні можливості для досягнення прогресу в ширших питаннях діалогу, а не лише в питанні номерних знаків", – підкреслив Ескобар.

Він повторив, що Сполучені Штати у довгостроковій перспективі підтримують членство і Сербії, і частково визнаного Косова в Європейському Союзі, а також виконання попередньо досягнутих домовленостей, що має вирішити протиріччя між країнами.

"Наступного тижня чи через два тижні в Брюсселі відбудеться важлива дискусія з цього приводу, а також шляхів подальшого розвитку", – додав представник Державного департаменту США.

Лідери Сербії та Косова вперше за рік проведуть переговори

Нагадаємо, у неділю косовські серби у прикордонних із Сербією муніципалітетах спорудили барикади на дорогах та навіть обстріляли поліцейських.

Протести почалися у зв'язку з черговою спробою Косова зобов'язати користуватися лише косовськими документами та автономерами державного зразка, а не сербськими чи нейтральними, якими воліють користуватися на півночі Косова – території, населеній етнічними сербами. Сербія привела свою армію до стану бойової готовності, погрожуючи силою захистити косовських сербів.

У ніч проти 1 серпня косовський уряд після зустрічі з послом США Джеффрі Говенієром відтермінував дію нових правил до 1 вересня.

Детальніше про останнє загострення у Косові - у статті: Шантаж барикадами: чи почнеться війна між Косовом та Сербією та як варто діяти Києву.

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США Косово Сербія

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