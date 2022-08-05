Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Ірландії наркоторговці перевозили кокаїн на літаку – конфіскували все

фото
П'ятниця, 5 серпня 2022, 22:24

Поліція Ірландії в четвер конфіскувала партію кокаїну вартістю 8,4 мільйона євро, а також легкомоторний літак Cessna, на якому наркотики перевозили двоє зловмисників віком 54 і 40 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Зазначається, що правоохоронці у четвер увечері зупинили два підозрілі автомобілі в графстві Вестміт. Під час подальших обшуків у водіїв знайшли близько 120 кілограмів кокаїну, а подальше розслідування привело до легкомоторного літака, яким наркотики, ймовірно, ввозились.

 
Фото: поліція Ірландії

Двох чоловіків затримали за підозрою у збуті наркотиків. Ірландські правоохоронці припускають, що кокаїн мав бути ввезений до Північної Ірландії.

 
Фото: поліція Ірландії

Як розповів BBC детектив поліції Ірландії Шеймус Боланд, такі випадки не є поодинокими: у лютому у графстві Вотерфорд теж було конфісковано легкомоторний літак у межах розслідування наркотрафіку.

"Це сталося після конфіскації великої наркотиків у Великій Британії, коли літак пролетів і приземлився тут, в Ірландії. Це не нова річ для організованої злочинності – це те, що відбувається в решті Європи", – додав Боланд.

Він додав, що вони вивчають можливі маршрути польоту конфіскованого літака й підтримують зв’язок із колегами в континентальній Європі, зокрема у Франції.

Як повідомлялося, в Бухаресті наркоторговець поскаржився у поліцію через відібрану у нього посилку з кокаїном, що призвело до проваджень проти всіх учасників інциденту.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Ірландія кримінал

Статті

Карабаська "відплата": як Росія почала втрачати Південний Кавказ

Росія, яка досі позиціонує себе як "куратор" Південного Кавказу, вже не має достатньо сил підкріпити це на практиці. Слабкістю РФ вже почав активно користуватися Азербайджан.
5 серпня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Глибинна Угорщина: що сусіди думають про українців, російську агресію та режим Орбана

Чи дійсно угорське суспільство у переважній більшості думає так само, як каже та діє Віктор Орбан? Відповідь на це питання дала соціологія.
5 серпня 2022 — Дмитро Тужанський, для Європейської правди

У вересні діти мають піти до школи в ЄС або повернутися до України: інтерв’ю єврокомісара

Єврокомісар Йоганссон: "Ви маєте право з будь-якої причини поїхати до України і повернутися до ЄС. Навіть якщо ви закрили свій статус тимчасового захисту".
4 серпня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда