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Радянський танк в естонській Нарві третій день патрулюють місцеві – щоб не перенесли

П'ятниця, 5 серпня 2022, 22:59

На тлі дискусій щодо демонтажу пам’ятника радянському танку в естонському місті Нарва, що біля російського кордону, місцеві жителі третій день чергують біля нього – побоюються провокацій і прямого конфлікту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в сюжеті естонського мовника ERR.

За словами присутніх, їхнє завдання полягає в тому, щоб запобігти провокаціям і не дати уряду привід прибрати пам'ятник. Жителі Нарви побоюються провокацій і бояться, що затягування ситуації, що загострилася, може перерости в конфлікт.

 
Фото: скриншот сюжету ERR

Представники Нарвських міських зборів звернулися до уряду Естонії з проханням вирішити проблему мирним шляхом – тобто перемістити танк у разі, якщо його неможливо буде залишити на старому місці.

У п'ятницю поліція встановила біля пам'ятника знаки, що забороняють стоянку автомобіля, аби уникнути складної дорожньої ситуації. Поліцейські просять мешканців Нарви зберігати спокій та не піддаватися провокаціям.

Прем’єрка Естонії: радянські пам’ятники приберуть з публічного простору якнайшвидше 

Нарва – найбільше переважно російськомовне місто в Естонії і розташоване фактично на кордоні з РФ. Переважна більшість жителів (понад 80%) - етнічні росіяни, близько 36% мають російське громадянство.

Мер Нарви Катрі Райк висловилася проти перенесення радянського танка-пам'ятника, назвавши його частиною ідентичності місцевого російськомовного населення. 

В уряді висловили позицію, що танк все ж краще перемістити в інше місце. Цю позицію підтримав і естонський президент Алар Каріс.

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Естонія

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