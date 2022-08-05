Советский танк в эстонской Нарве третий день патрулируют местные – чтобы не перенесли

На фоне дискуссий о демонтаже памятника советскому танку в эстонском городе Нарва, у российской границы, местные жители третий день дежурят возле него – опасаются провокаций и прямого конфликта.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сюжете эстонского вещателя ERR.

По словам присутствующих, их задача состоит в том, чтобы предотвратить провокации и не дать правительству повод убрать памятник. Жители Нарвы опасаются провокаций и боятся, что затягивание обострившейся ситуации может перерасти в конфликт.

ФОТО: СКРИНШОТ СЮЖЕТА ERR

Представители Нарвского городского собрания обратились к правительству Эстонии с просьбой решить проблему мирным путем – то есть переместить танк в случае, если его невозможно будет оставить на старом месте.

В пятницу полиция установила у памятника знаки, запрещающие стоянку автомобиля во избежание сложной дорожной ситуации. Полицейские просят жителей Нарвы сохранять покой и не поддаваться провокациям.

Нарва – самый преимущественно русскоязычный город в Эстонии и расположен фактически на границе с РФ. Подавляющее большинство жителей (более 80%) – этнические русские, около 36% имеют российское гражданство.

Мэр Нарвы Катри Райк высказалась против переноса советского танка-памятника, назвав его частью идентичности местного русскоговорящего населения.

В правительстве высказали позицию, что танк все-таки лучше переместить в другое место. Эту позицию поддержал и эстонский президент Алар Карис.