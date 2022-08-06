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У Фінляндії пропонують карати за поширення дезінформації на користь іноземної держави

Субота, 6 серпня 2022, 15:35

Поліція безпеки Фінляндії (SUPO) пропонує ввести кримінальне покарання за навмисний інформаційний вплив та поширення дезінформації на користь чужої держави.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Згідно з пропозицією SUPO, спочатку людина, яка розповсюджує неправдиві відомості, отримуватиме попередження. У разі повторного поширення дезінформації наставатиме кримінальна відповідальність.

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Зазначається, що пропозицію ще у квітні вніс на розгляд комітету з питань комунікації та транспорту парламенту Фінляндії керівник поліції безпеки Антті Пелттарі.

За словами заступника голови поліції безпеки Теєму Турунена, необхідно чітко позначити межі дій, за які наставатиме відповідальність.

"Зрозуміло, у правовій державі ми маємо дотримуватися принципів свободи слова. Покарання було б можливим у ситуаціях, коли людина сама розуміє, що діє на користь чужої держави і продовжує поширювати фейкові новини та неправдиві відомості, незважаючи на попередження поліції", – пояснив Турунен.

Як повідомлялося, у Туреччні до парламенту внесли законопроєкт, який уможливить покарання позбавленням волі за поширення неправдивої інформації у соцмережах.

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Фінляндія

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