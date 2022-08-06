У Фінляндії пропонують карати за поширення дезінформації на користь іноземної держави
Поліція безпеки Фінляндії (SUPO) пропонує ввести кримінальне покарання за навмисний інформаційний вплив та поширення дезінформації на користь чужої держави.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
Згідно з пропозицією SUPO, спочатку людина, яка розповсюджує неправдиві відомості, отримуватиме попередження. У разі повторного поширення дезінформації наставатиме кримінальна відповідальність.
Зазначається, що пропозицію ще у квітні вніс на розгляд комітету з питань комунікації та транспорту парламенту Фінляндії керівник поліції безпеки Антті Пелттарі.
За словами заступника голови поліції безпеки Теєму Турунена, необхідно чітко позначити межі дій, за які наставатиме відповідальність.
"Зрозуміло, у правовій державі ми маємо дотримуватися принципів свободи слова. Покарання було б можливим у ситуаціях, коли людина сама розуміє, що діє на користь чужої держави і продовжує поширювати фейкові новини та неправдиві відомості, незважаючи на попередження поліції", – пояснив Турунен.
Як повідомлялося, у Туреччні до парламенту внесли законопроєкт, який уможливить покарання позбавленням волі за поширення неправдивої інформації у соцмережах.
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