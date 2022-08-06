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Азербайджан заявив про захоплення стратегічної висоти в Нагірному Карабаху

Субота, 6 серпня 2022, 16:25

Міністерство оборони Азербайджану в суботу заявило про взяття ще однієї стратегічної висоти в зоні карабаського конфлікту – гори Буздух.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AZERTAG.

"У результаті уточнень, здійснених нашими підрозділами на території, гора Буздух і прилеглі висоти перейшли під контроль азербайджанської армії", – йдеться в повідомленні відомства.

Гора Буздух 2374 метри заввишки розташована неподалік від села Ванк, що на перетині Кельбаджарського та колишнього Агдереського (нині – Мартакертський район невизнаної Нагірно-Карабаської республіки) районів Азербайджану.

Захоплення гори означає посилення позицій азербайджанської армії на північному заході Нагірного Карабаху.

Держсекретар США окремо поговорив з  прем’єром Вірменії та президентом Азерабайджану

Нагадаємо, 3 серпня Азербайджан заявив про зайняття кількох стратегічних висот, які дозволяють контролювати так званий Лачинський коридор - логістичну артерію, що сполучає Нагірний Карабах з Вірменією. 

Прем’єр Вірменії після останнього загострення підняв питання про пошук альтернативи російським "миротворцям" у регіоні, які вкотре виявляються неспроможними виконувати свою функцію.

Детальніше про це - у статті: Карабаська "відплата": як Росія почала втрачати Південний Кавказ.

Детально про особливості конфлікту довкола Карабаху читайте в архівній публікації: Карабах, не схожий на Донбас: 8 відповідей на запитання про нову війну на Кавказі.

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Азербайджан Нагірний Карабах

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