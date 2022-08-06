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Азербайджан заявил о захвате стратегической высоты в Нагорном Карабахе

Суббота, 6 августа 2022, 16:25

Министерство обороны Азербайджана в субботу заявило о взятии еще одной стратегической высоты в зоне карабахского конфликта – горы Буздух.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AZERTAG.

"В результате уточнений, осуществленных нашими подразделениями на территории, гора Буздух и близлежащие высоты перешли под контроль азербайджанской армии", – говорится в сообщении ведомства.

Гора Буздух 2374 метра высотой расположена недалеко от села Ванк, что на пересечении Кельбаджарского и бывшего Агдереского (ныне Мартакертский район непризнанной Нагорно-Карабахской республики) районов Азербайджана.

Захват горы означает усиление позиций азербайджанской армии на северо-западе Нагорного Карабаха.

Госсекретарь США отдельно поговорил с премьером Армении и президентом Азерабайджана

Напомним, 3 августа Азербайджан заявил о занятии нескольких стратегических высот, позволяющих контролировать так называемый Лачинский коридор - логистическую артерию, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией.

Премьер Армении после последнего обострения поднял вопрос о поиске альтернативы российским "миротворцам" в регионе, которые в очередной раз оказываются не в состоянии выполнять свою функцию.

Детальнее об этом - в статье: Карабахское "возмездие": как Россия начала терять Южный Кавказ.

Подробно об особенностях конфликта вокруг Карабаха читайте в архивной публикации: Карабах, не похожий на Донбасс: 8 ответов на вопросы о новой войне на Кавказе.

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