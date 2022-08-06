У Болгарії пояснили, що не зупиняли видачу віз росіянам
Міністерство закордонних справ Болгарії в суботу пояснило, що не зупиняло, а лише сповільнило процес оформлення віз для громадян Росії.
Як повідомляє "Європейська правда", про це болгарське МЗС повідомило на запит агенції BTA.
"Станом на зараз прийом документів та їхній розгляд у консульських установах Болгарії на території Росії не був призупинений. Процес затриманий через скорочення технічного персоналу", – йдеться в коментарі відомства.
В МЗС Болгарії додали, що пріоритет надається "надзвичайним та гуманітарним випадкам" і відомство оперативно повідомлятиме "про будь-які зміни ситуації".
У п'ятницю Асоціація туроператорів Росії заявила, що консульська служба Болгарії на невизначений термін зупинила прийом документів від росіян на туристичні візи та візи для власників нерухомості.
Причина - оголошення персонами нон грата 14 співробітників диппредставництва та консульських установ Болгарії в Росії. Воно стало відповіддю на рішення Софії про висилку 70 співробітників російської дипмісії.
Російські дипломати та офіційні особи вилетіли до Москви на початку липня.