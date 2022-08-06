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В Болгарии объяснили, что не останавливали выдачу виз россиянам

Суббота, 6 августа 2022, 18:15

Министерство иностранных дел Болгарии в субботу объяснило, что не останавливало, а только замедлило процесс оформления виз для граждан России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом болгарский МИД сообщил по запросу агентства BTA.

"По состоянию на данный момент прием документов и их рассмотрение в консульских учреждениях Болгарии на территории России не был приостановлен. Процесс задержан из-за сокращения технического персонала", - говорится в комментарии ведомства.

В МИД Болгарии добавили, что приоритет предоставляется "чрезвычайным и гуманитарным случаям" и ведомство будет оперативно сообщать "о любых изменениях ситуации".

В пятницу Ассоциация туроператоров России заявила, что консульская служба Болгарии на неопределенный срок остановила приём документов от россиян на туристические визы и визы для владельцев недвижимости.

Причина – объявление персонами нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России. Оно явилось ответом на решение Софии о высылке 70 сотрудников российской дипмиссии.

Российские дипломаты и официальные лица вылетели в Москву в начале июля.

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Болгария визы Россия

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