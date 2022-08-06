У Британії збирають кошти на гральні карти з вибухонебезпечними об’єктами, які передадуть Україні

Британська компанія Fenix Insight, яка спеціалізується на знешкодженні вибухівки і розвідці, оголосила про збір коштів для створення наборів гральних карт із зображенням вибухонебезпечних об’єктів – їх хочуть передати українцям, аби ті вчилися в ігровій формі їх виявляти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

У Fenix Insight є великий архів зображень і зразків зброї, яка використовувалася в Україні – їх і використовували для створення гральних карт. Їх будуть роздавати всім – від біженців, що повертаються в Україну, і гуманітарних організацій до солдатів і поліції в зонах конфлікту на сході.

Фото: The Times

Усі зображення помічені як колода гральних карт із червами, бубнами, піками та трефами, що представляють класи зброї. Наприклад, червова дев’ятка – це 9Н235, російський суббоєприпас від касетної бомби, а пікова четвірка – радянська міна ПМН-4.

Фото: The Times

Fenix Insight каже, що вже розробляв подібні гральні карти для інших зон бойових дій і виявляв, що люди не просто грають у них, аби провести час, а й використовують для запам’ятовування потенційних небезпечних об’єктів.

"По-перше, є просто усвідомлення, щоб люди знали, які речі можуть їм зашкодити, і могли їх уникати. Але також йдеться про більшу точність повідомлень про небезпечні предмети.

Якщо ви побачите щось у своєму дворі, ви можете визначити, що це, а потім, коли повідомите про це в поліцію, зможете сказати, що саме це було. Це дозволяє (саперам) приходити з необхідними засобами", – пояснює співзасновник Fenix Insight Колін Кінґ.

У червні стало відомо, що британська компанія QinetiQ передасть Україні десять саперних роботів TALON для розмінування українських територій.