В Британии собирают средства на игральные карты со взрывоопасными объектами, которые будут переданы Украине

Британская компания Fenix ​​Insight, специализирующаяся на обезвреживании взрывчатки и разведке, объявила о сборе средств для создания наборов игральных карт с изображением взрывоопасных объектов – их хотят передать украинцам, чтобы те учились в игровой форме их выявлять.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

У Fenix ​​Insight есть большой архив изображений и образцов оружия, которое использовалось в Украине – их и использовали для создания игральных карт. Их будут раздавать всем – от возвращающихся в Украину беженцев и гуманитарных организаций до солдат и полиции в зонах конфликта на востоке.

ФОТО: THE TIMES

Все изображения отмечены как колода игральных карт с червями, бубнами, пиками и трефами, представляющими классы оружия. Например, девятка червей – это 9Н235, российский суббоеприпас от кассетной бомбы, а пиковая четверка – советская мина ПМН-4.

ФОТО: THE TIMES

Fenix ​​Insight говорит, что уже разрабатывал подобные игральные карты для других зон боевых действий и обнаруживал, что люди не просто играют в них, чтобы провести время, но используют для запоминания потенциальных опасных объектов.

"Во-первых, есть просто осознание, чтобы люди знали, какие вещи могут им повредить, и могли их избегать. Но также речь идет о точности сообщений об опасных предметах.

Если вы увидите что-нибудь в своем дворе, вы можете определить, что это, а потом, когда сообщите об этом в полицию, сможете сказать, что именно это было. Это позволяет (саперам) приходить с необходимыми средствами", – объясняет соучредитель Fenix ​​Insight Колин Кинг.

В июне стало известно, что британская компания QinetiQ передаст Украине десять саперных роботов TALON для разминирования украинских территорий.