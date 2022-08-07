Брати Ротенберги використали лазівку у британському законодавстві, щоб обійти санкції - ЗМІ

Аркадій та Борис Ротенберги скористалися лазівкою в британському законодавстві, створивши тип компанії, від якої закон не вимагає ідентифікувати її справжніх власників.

Про це йдеться у спільному розслідуванні BBC та журналістської організації Finance Uncovered, пише "Європейська правда".

У 2016 та 2017 роках уряд запровадив нові правила, за якими майже всім британським компаніям довелося назвати своїх справжніх власників. Так хотіли боротись з відмиванням грошей. Однак, англійські товариства з обмеженою відповідальністю (ELP) під дію нових правил про прозорість не потрапили.

Брати Аркадій та Борис Ротенберги у 2020 році потрапили під розслідування комітету Сенату США. У ньому стверджувалося, що вони використовували глобальну мережу підставних компаній для ухилення від американських санкцій, запроваджених після анексії Криму у 2014 році. Ці компанії використовувалися для покупки творів мистецтва на мільйони доларів.

Однією з таких компаній була Sinara Company LP – англійське товариство з обмеженою відповідальністю, створене у січні 2017 року. Її юридична адреса розташувалася в самому центрі Лондона, за два кроки від Оксфорд-серкус.

У документах компанії говорилося, що вона займається "туризмом та продажем квитків".

У період з липня 2017 року по червень 2018 року компанія відправила 14 електронних переказів на загальну суму 133 000 доларів консультанту з мистецтва, який, як сказано у звіті Сенату, "сприяв покупкам для Ротенбергів".

Відповідно до законодавства Британії, справжніх власників Sinara Company LP (яка закрилася у 2019 році) розкривати не потрібно.

"Це справжній скандал, такі люди, як Ротенберги, які роками перебували під санкціями в Америці, все ще можуть використовувати британські корпоративні структури для виведення через них своїх грошей з Росії, а потім витрачати їх на свій розсуд", - заявила депутат від Лейбористської партії Великобританії Маргарет Ходж, яка очолює парламентську групу з податків та корупції.

Більшість товариств з обмеженою відповідальністю засновуються так званими агентствами з формування компаній, що надають юридичну адресу та адміністративну підтримку.

BBC та Finance Uncovered виявили, що з 4500 ELP, створених з 2017 року, приблизно чверть зареєстрована лише п'ятьма британськими агентствами.

Ці агентства мають досвід створення анонімних компаній у Великій Британії для клієнтів зі Східної Європи та колишнього Радянського Союзу. Деякі із зареєстрованих ними компаній також були пов'язані з фінансовими злочинами, зокрема з відмиванням грошей.

Британія ввела санкції проти братів Ротенбергів у лютому 2022 року.

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