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Братья Ротенберги использовали лазейку в британском законодательстве, чтобы обойти санкции - СМИ

Воскресенье, 7 августа 2022, 09:41

Аркадий и Борис Ротенберги воспользовались лазейкой в ​​британском законодательстве, создав тип компании, от которой закон не требует идентифицировать ее подлинных владельцев.

Об этом говорится в совместном расследовании BBC и журналистской организации Finance Uncovered, пишет "Европейская правда".

В 2016 и 2017 годах правительство ввело новые правила, согласно которым почти всем британским компаниям пришлось назвать своих настоящих владельцев. Так хотели бороться с отмыванием денег. Однако английские общества с ограниченной ответственностью (ELP) под действие новых правил о прозрачности не попали.

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Братья Аркадий и Борис Ротенберги в 2020 году подверглись расследованию комитета Сената США. В нем утверждалось, что они использовали глобальную сеть подставных компаний для уклонения от американских санкций, введенных после аннексии Крыма в 2014 году. Эти компании использовались для покупки произведений искусства на миллионы долларов.

Одной из таких компаний была Sinara Company LP – английское общество с ограниченной ответственностью, созданное в январе 2017 года. Ее юридический адрес расположился в самом центре Лондона, в двух шагах от Оксфорд-серкус.

В документах компании говорилось, что она занимается "туризмом и продажей билетов".

В период с июля 2017 по июнь 2018 года компания отправила 14 электронных переводов на общую сумму 133 000 долларов консультанту по искусству, который, как сказано в отчете Сената, "способствовал покупкам для Ротенбергов".

Согласно законодательству Британии, настоящих владельцев Sinara Company LP (закрывшейся в 2019 году) раскрывать не нужно.

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"Это настоящий скандал, такие люди, как Ротенберги, годами находившиеся под санкциями в Америке, все еще могут использовать британские корпоративные структуры для вывода через них своих денег из России, а затем тратить их по своему усмотрению", - заявила депутат от Лейбористской партии Великобритании Маргарет Ходж, возглавляющая парламентскую группу по налогам и коррупции.

Большинство обществ с ограниченной ответственностью основываются так называемыми агентствами по формированию компаний, оказывающих юридический адрес и административную поддержку.

BBC и Finance Uncovered обнаружили, что из 4500 ELP, созданных с 2017 года, примерно четверть зарегистрирована только пятью британскими агентствами.

Эти агентства имеют опыт создания анонимных компаний в Великобритании для клиентов из Восточной Европы и бывшего Советского Союза. Некоторые из зарегистрированных ими компаний также были связаны с финансовыми преступлениями, в том числе с отмыванием денег.

Британия ввела санкции против братьев Ротенбергов в феврале 2022 года.

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Великобритания Россия санкции

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