"Найгірше позаду": Lufthansa заявила про стабілізацію польотів після хаосу в аеропортах

Німецька авіакомпанія Lufthansa заявила про стабілізацію польотів після того, як влітку брак персоналу спричинив хаос, але відсутність працівників через хворобу залишається проблематичним.

Про це повідомила виданням групи Funke Media член ради директорів Крістіна Фьорстер, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Найгірше позаду. Виконання польотів значною мірою стабілізувалося", - зазначила Фьорстер

"Проте цього літа ми маємо справу з великою кількістю відсутнього персоналу через хворобу, які нелегко компенсувати", - сказала вона, додавши, що ситуація залишається складною.

За її словами, більшість скасування рейсів торкаються внутрішніх маршрутів, де є альтернативи.

Проте, за прогнозом, ситуація значно покращиться із зимовим розкладом рейсів наприкінці жовтня.

Авіакомпанії по всій Європі щосили намагалися впоратися з різким зростанням пасажирів у сезон відпусток після того, як пандемія COVID-19 зупинила багато рейсів.

Чимало аеропортів зіткнулися з величезними чергами через брак персоналу, що призвело до скасування рейсів в останню хвилину.

У Німеччині все більше людей стали обирати залізницю на тлі постійних проблем з авіарейсами.