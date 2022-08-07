"Худшее позади": Lufthansa заявила о стабилизации полетов после хаоса в аэропортах

Немецкая авиакомпания Lufthansa заявила о стабилизации полетов после того, как летом нехватка персонала вызвала хаос, но отсутствие работников из-за болезни остается проблематичным.

Об этом сообщила изданиям группы Funke Media член совета директоров Кристина Фёрстер, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Хуже всего позади. Выполнение полетов в значительной степени стабилизировалось", - отметила она.

"Однако этим летом мы имеем дело с большим количеством отсутствующего персонала из-за болезни, которые нелегко компенсировать", - сказала она, добавив, что ситуация остается сложной.

По ее словам, большинство отмены рейсов затрагивают внутренние маршруты, где есть альтернативы.

Однако, по прогнозу, ситуация значительно улучшится с зимним расписанием рейсов в конце октября.

Авиакомпании по всей Европе вовсю пытались справиться с резким ростом пассажиров в сезон отпусков после того, как пандемия COVID-19 остановила многие рейсы.

Многие аэропорты столкнулись с огромными очередями из-за нехватки персонала, что привело к отмене рейсов в последнюю минуту.

В Германии все больше людей стали выбирать железную дорогу на фоне постоянных проблем с авиарейсами.