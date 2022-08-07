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Чехія почне переговори з Ізраїлем щодо купівлі бойових безпілотників

Неділя, 7 серпня 2022, 19:36

Армія та міністерство оборони Чехії найближчими днями розпочнуть переговори з урядом Ізраїлю про купівлю трьох бойових безпілотників на суму 1,5 млрд чеських крон (близько 60 млн євро). 

Про це повідомив новинний сайт Novinky.cz з посиланням на офіційних осіб міноборони, пише "Європейська правда".

Дрони мають розмах крил близько 15 метрів і можуть нести різні види озброєння, таке як ракети та бомби. 

"Ринкові консультації вже відбулися, на основі яких ми оцінили найкращі засоби для армії Чеської Республіки, тоді як переговори з представниками ізраїльського уряду почнуться в середині серпня", – сказала речниця міністерства оборони Наталія Форстерова.

Перший бойовий безпілотник Чехія хотіла б отримати вже в наступному році. Поставка всіх дронів і навчання особового складу повинні відбутися не пізніше 2026 року.

У минулому році уряд Чехії затвердив купівлю в Ізраїлю до 2026 року чотирьох батарей системи протиповітряної оборони Spyder для заміни застарілої зброї радянського виробництва.

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Чехія

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