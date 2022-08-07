Чехия начнет переговоры с Израилем по поводу покупки боевых беспилотников

Армия и министерство обороны Чехии в ближайшие дни начнут переговоры с правительством Израиля о покупке трех боевых беспилотников на сумму 1,5 млрд чешских крон (около 60 млн евро).

Об этом сообщил новостной сайт Novinky.cz со ссылкой на официальных лиц минобороны, пишет "Европейская правда".

Дроны имеют размах крыльев около 15 метров и могут нести разные виды вооружения, такие как ракеты и бомбы.

"Рыночные консультации уже состоялись, на основе которых мы оценили лучшие средства для армии Чешской Республики, в то время как переговоры с представителями израильского правительства начнутся в середине августа", – сказала представитель министерства обороны Наталья Форстерова.

Первый боевой беспилотник Чехия хотела бы получить уже в следующем году. Поставка всех дронов и обучение личного состава должны состояться не позднее 2026 года.

В прошлом году правительство Чехии утвердило покупку у Израиля до 2026 года четырех батарей системы противовоздушной обороны Spyder для замены устаревшего оружия советского производства.