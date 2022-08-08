Китай продолжил военные учения вблизи Тайваня

В понедельник китайские военные сообщили о новых учениях неподалеку от Тайваня, сигнализируя, что активность вокруг острова будет продолжаться после серии учений, начавшихся после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

В понедельник Народно-освободительная армия Китая провела противосубмаринные и морские ударные учения в "воздушном и морском пространстве у острова Тайвань", говорится в заявлении командования Восточного военного округа.

В заявлении не уточняется, где проходили учения и были ли они частью беспрецедентной четырехдневной серии учений вокруг Тайваня, которые должны были завершиться в воскресенье.

В воскресенье Управление морской безопасности Китая (MSA) сообщило о старте военных учений в Бохайском море с 8 августа по 8 сентября, и других учений в Желтом море с 7 по 15 августа.

Министерство обороны Тайваня заявило, что в понедельник обнаружило китайские военные самолеты и военные корабли вокруг острова.

Тайвань заявил, что воскресные учения снова симулировали атаки на его главный остров, а также на тайваньские корабли. Китай также развернул беспилотники вблизи отдаленных островов Тайваня, сообщило министерство обороны в Тайбэе.

Тайбэй в ответ отправил самолеты и корабли и следил за ситуацией посредством наблюдения и разведки.

Пекин провел свои наиболее провокационные военные учения за десятилетие после поездки Нэнси Пелоси на Тайвань на прошлой неделе.

Пекин осудил визит Пелоси как нарушение обязательства США 50 лет назад официально не признавать правительство Тайваня, которое Китай считает своей территорией.

В пятницу он объявил о ряде мер, включая прекращение переговоров с США по обороне, что свидетельствует о дальнейшем ухудшении отношений между крупнейшими экономиками мира.

Подробнее о значении визита Пелоси на Тайвань читайте в статье: Визит, ставший пощечиной Китаю: почему США не боятся новой войны из-за конфликта с Пекином