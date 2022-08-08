Росія несе повну відповідальність за подальшу роботу "зернового коридору" - Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба після прибуття першого судна з українським збіжжям до турецького порту заявив, що повна відповідальність за подальшу роботу "зернового коридору" лежить на Росії.

Заяву міністру у понеділок поширила пресслужба МЗС, повідомляє "Європейська правда".

Судно POLARNET, яке одним з перших взяло участь в реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів, успішно пройшло перевірку інспекційною групою в Стамбулі та прибуло в кінцевий пункт призначення в Туреччині.

"Прибуття першого судна з українським збіжжям до турецького порту є сигналом надії для кожної сім’ї на Близькому Сході, в Африці та Азії: Україна вас не залишить. Ми завжди були, є, і будемо надійним постачальником аграрної продукції. На відміну від Росії, ми не граємо у "голодні ігри", - зазначив Кулеба.

Повна відповідальність за подальше функціонування "зернового коридору" лежить на Росії, - додав він.

"У разі дотримання нею своїх зобов’язань, український продовольчий експорт і надалі гарантуватиме стабільність для наших близькосхідних, африканських і азійських друзів", - наголосив міністр.

Перший успішний досвід реалізації "зернової ініціативи" дозволяє з оптимізмом дивитися на подальші перспективи перевезень, прокоментував зі свого боку міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Нагадаємо, наприкінці липня Україна, Туреччина, ООН і Росія підписали "зернову угоду" про гарантії експорту українського збіжжя морським шляхом.

Президент Ердоган вважає, що "зернова угода" створює передумови для ширших перемовин України й Росії.

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