Папа Римський побачив "знак надії" у виході перших зерновозів з українських портів

Папа Римський Франциск у неділю привітав вихід з чорноморських портів України перших кораблів із українським зерном, які раніше були заблоковані Росією.

Про це він сказав у своєму щотижневому зверненні до паломників і туристів на площі Святого Петра, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Цей крок показує, що можна вести діалог для досягнення конкретних результатів, які допоможуть усім", - сказав Папа Франциск.

"Ця подія демонструє знак надії, і я щиро бажаю, щоб, йдучи цим шляхом, можна було покласти край бойовим діям і досягти справедливого та міцного миру", - додав він.

У червні Папа Римський закликав припинити блокаду морського експорту пшениці з України, заявивши, що зерно не можна використовувати як "зброю війни".

Папа Римський Франциск у суботу прийняв українського посла у Ватикані Андрія Юраша, з яким, за словами останнього, обговорював можливу поїздку до України.

В інтерв’ю агентству Reuters минулого місяця Франциск сказав, що хотів би відвідати Київ після повернення з Канади 30 липня, але також хотів би поїхати до Москви, бажано перед візитом до Києва, щоб сприяти миру.

Папа Римський візьме участь у з'їзді релігійних лідерів у столиці Казахстану Нур-Султані 13-15 вересня, де, за його словами, сподівається зустрітися з патріархом Кирилом.