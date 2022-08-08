ЄС виділив 30 млн євро грецьким виробникам шкіри і хутра, постраждалих від санкцій проти РФ

Європейська комісія схвалила схему прямих грантів у розмірі 30 мільйонів євро для грецьких виробників хутра та шкіри, які постраждали від санкцій проти Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Схема буде відкрита для компаній будь-якого розміру, що працюють у секторах хутра та шкіри, які постраждали від санкцій, запроваджених у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Мета схеми полягає в тому, щоб забезпечити достатню ліквідність для відповідних компаній, для яких російський ринок є значним напрямком експорту, і зберегти їхню економічну спадкоємність під час кризи, заявили в Єврокомісії.

Індивідуальна сума допомоги на одного бенефіціара не перевищуватиме 500 000 євро. Допомога буде призначена не пізніше 31 грудня.

Хутрові підприємства Греції опинились на межі банкрутства, оскільки виробники не можуть експортувати хутро до РФ через санкції. Продавати шуби російським туристам також не можна, бо це є предметом розкоші.

Хутряний одяг входить до 10 найпотужніших статей експорту Греції, але з роками його частка зменшується. Так, експорт до РФ минулого року склав 14 мільйонів євро проти 55 мільйонів євро у 2017 році.