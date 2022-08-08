У Копенгагені пройде конференція північноєвропейських союзників з підтримки України

У Копенгагені цього тижня пройде конференція північноєвропейських союзників з підтримки України на рівні міністрів оборони, вона стане продовженням і розширенням формату "Рамштайн" з військової допомоги Україні.

Про це заявив речник Міноборони ФРН Арно Колац на брифінгу в понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

"Нам важливо, щоб допомога могла бути стійкою, тривалою. І це дещо відрізняє цей формат від формату "Рамштайн", де йдеться про короткострокові поставки зброї Україні. Формат цієї конференції дуже добре вписується в нашу концепцію", - зазначив речник.

У Копенгагені будуть обговорені, серед іншого, питання довгострокового фінансування, підготовки українських військових та інше. Німеччина планує зробити свій внесок, який "буде трохи ширшим, ніж у форматі Рамштайну". Конференція в Копенгагені є своєрідним продовженням і розширенням "Рамштайн", додав Колац.

Німеччина, зауважив він, – одна з небагатьох країн, а саме одна з трьох країн, які постачають ЗСУ установки запуску ракет. Офіцер також згадав постачання Україні радіолокаційних станцій контрбатарейної боротьби Cobra для боротьби з російською артилерією, дронів тощо. Речник додав, що ФРН окрім того, забезпечує логістику для використання наданої нею зброї, ремонт і підготовку персоналу.

11 серпня 2022 року у Копенгагені на запрошення данської сторони відбудеться Конференція північноєвропейських союзників з підтримки України на рівні міністрів оборони.

У ній візьме участь міністр оборони України Олексій Резніков, також очікується участь міністрів оборони та їх представників від таких країн: Велика Британія, Естонська Республіка, Ісландія, Латвійська Республіка, Литовська Республіка, Королівство Нідерланди, Федеративна Республіка Німеччина, Королівство Норвегія, Республіка Польща, Словацька Республіка, США, Фінляндська Республіка, Чеська Республіка, Королівство Швеція та у форматі VTC - Австралія, Канада та Нова Зеландія.