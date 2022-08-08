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Молдова готова направити в Україну своїх саперів для розмінування

Понеділок, 8 серпня 2022, 19:21

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий на засіданні уряду в понеділок заявив, що його відомство готове направити групу саперів для розмінування територій в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Realitatea.

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За словами глави молдовського Міноборони, його країна має "добре підготовлених саперів", які брали участь у миротворчих операціях, зокрема на території колишньої Югославії.

"Ми підготували контингент саперів для можливого перекидання в Україну для виконання гуманітарних місій із розмінування", – заявив він.

Наприкінці червня Рада ЄС затвердила пакет допомоги у межах Європейського фонду миру у розмірі 40 мільйонів євро на користь Збройних сил Республіки Молдова.

Як повідомляла в понеділок британська розвідка, Росія використовує протипіхотні "міни-метелики" для захисту та стримування свободи пересування вздовж своїх оборонних ліній на Донбасі, які можуть завдати значних втрат як серед військових, так і серед місцевого цивільного населення.

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