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Молдова готова направить в Украину своих саперов для разминирования

Понедельник, 8 августа 2022, 19:21

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый на заседании правительства в понедельник заявил, что его ведомство готово направить группу саперов для разминирования территорий в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Realitatea.

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По словам главы молдавского Минобороны, у его страны есть "хорошо подготовленные саперы", принимавшие участие в миротворческих операциях, в том числе на территории бывшей Югославии.

"Мы подготовили контингент саперов для возможного перебрасывания в Украину для выполнения гуманитарных миссий по разминированию", – заявил он.

Напомним, в конце июня Совет ЕС утвердил пакет помощи в рамках Европейского фонда мира в размере 40 миллионов евро в пользу Вооруженных сил Республики Молдова.

Как сообщала в понедельник британская разведка, Россия использует противопехотные "мины-бабочки" для защиты и сдерживания свободы передвижения вдоль своих оборонительных линий на Донбассе, которые могут нанести значительные потери как среди военных, так и местного гражданского населения.

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