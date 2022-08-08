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США виділяють додаткові $4,5 млрд фінансової допомоги Україні

Понеділок, 8 серпня 2022, 19:45

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в понеділок оголосило про виділення уряду України додаткових 4,5 мільярда доларів через механізм Світового банку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Зазначається, що фінансування USAID надходитиме до уряду України траншами. Перший із них у розмірі 3 мільярдів доларів очікується в серпні

Попередні транші допомоги Україні з боку агентства становлять 1,3 мільярда доларів в червні та 1,7 мільярда доларів у липні. Таким чином, загальна підтримка бюджету України з боку США з початку повномасштабного вторгнення РФ становитиме 8,5 мільярда доларів.

Кошти США мають допомогти українському уряду надавати базові послуги, зокрема соціальну та фінансову допомогу населенню, дітям з обмеженими можливостями та мільйонам внутрішньо переміщених осіб.

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У USAID зазначили, що бюджетна підтримка США дозволила уряду України підтримувати постачання газу та електроенергії до лікарень, шкіл та іншої критичної інфраструктури й доставляти терміново необхідні гуманітарні вантажі громадянам. Також кошти пішли на виплати лікарям, вчителям та іншим бюджетним працівникам.

Агентство наголошує, що Світовий банк разом зі сторонніми наглядовими органами впровадили "надійні запобіжні заходи", щоб переконатися, що кошти будуть спрямовуватися за призначенням.

Нагадаємо, у липні Палата представників США ухвалила законопроєкт про оборонний бюджет США на 2023 рік, який передбачає виділення 1 млрд доларів для забезпечення безпеки України.

Крім того, у Білому домі раніше уточнили, чи вже застосовують ленд-ліз для України.

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