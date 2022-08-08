Що дадуть Україні стандарти НАТО по контролю за озброєнням

Москва активно поширює фейк про нецільове використання Україною наданої західними партнерами зброї з метою зірвати її подальші поставки.

Міністр оборони Олексій Резніков за підсумками четвертого засідання Контактної групи з питань оборони України, що відбулося 20 липня, повідомив, що в його відомстві буде пришвидшено перехід на систему контролю над зброєю LOGFAS, яка застосовується НАТО.

Про те, чим корисний для України цей сервіс і чи здатний він вирішити проблему ефективного контролю над зброєю, що масово постачається Україні союзниками читайте в статті юриста-міжнародника, керівника проєкту "Нотатки Атлантиста" Олександра Калініченка Відповідь на російські фейки: як Україна переходить на систему НАТО у контролі над зброєю.

Служби функціональної зони матеріально-технічного забезпечення (LOGFAS) — це набір інструментів, що підтримує процеси матеріально-технічного забезпечення НАТО для стратегічного переміщення та транспортування, планування та виконання багатонаціонального розгортання, планування переміщення на театрі бойових дій та планування забезпечення.

З 1995 року LOGFAS є наріжним каменем багатонаціональної та спільної оперативної сумісності Альянсу. Він інтегрує інформацію про матеріально-технічне постачання та керує нею на рівні підприємства та між членами НАТО і партнерами.

З метою інформаційної (автоматизованої) підтримки логістичного планування в оборонному плануванні низка країн-членів Альянсу сьогодні використовують інформаційну систему ACROSS, яка є частиною LOGFAS.

ACROSS (Allied Commands Resource Optimisation Software System) є інформаційною підсистемою для підтримки прийняття рішень в плануванні запасів, зокрема боєприпасів та амуніції, що є критичними для здійснення операцій.

Що стосується, власне, системи контролю над постачанням зброї Україні, то наші країни-партнери до початку повномасштабного російського вторгнення використовували систему експортного контролю щодо зброї.

Зі збільшенням номенклатури та обсягів після лютого 2022 року виникла потреба в перегляді цієї системи.

За оцінками ключових партнерів України, на сьогодні цей процес є настільки прозорим, наскільки це дозволяє поточна військова ситуація. Адже не слід забувати, що зброя, яка постачається в Україну, є потенційною ціллю для ворожих дій з боку РФ.

Євросоюз впровадив власний механізм моніторингу і контролю за тим, щоб обладнання, яке надається його країнами-членами, використовувалося Україною для цих заявлених цілей. Порядок контролю за переміщенням обладнання, що постачається з використанням Європейського фонду миру, забезпечується в ході всього процесу поставки та після його завершення.

В НАТО переконані, що Україна належним чином забезпечує збереженість та облік зброї, яку отримує від союзників у реалізації права на самооборону від російської агресії.

Проте є проблема. Звичайні процедури моніторингу кінцевого використання західної зброї в Україні погано підходять для зон активних бойових дій. Наразі США, Велика Британія та інші союзники мають покладатися на інформацію української сторони щодо застосування наданої зброї.

В цьому ключі знаковим стало оголошення про те, що Пентагон розглядає можливість розміщення цивільних інспекторів із озброєнь в Україні.

Так що має змінитися в Україні найближчим часом? Агентство оборонних закупівель України почне працювати за процедурами Агенції НАТО з підтримки та постачання.

За задумом Міністерства оборони, це зробить придбання озброєння для ЗСУ максимально прозорим і ліквідує потенційні корупційні ризики.

Згідно з оприлюдненою інформацією Міноборони, в Україні для моніторингу, контролю та логістичного забезпечення військової техніки та озброєння, яку надають країни-партнери, будуть використовувати спеціальні інформаційні системи.

Докладніше - у матеріалі Олександра Калініченка Відповідь на російські фейки: як Україна переходить на систему НАТО у контролі над зброєю.